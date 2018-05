RMC SPORT - Di Gennaro: "La Juve potrebbe far rinascere Balotelli"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ex giocatore oggi opinionista, a RMC Sport Live Show ha parlato così del possibile ritorno in Serie A di Mario Balotelli: "Se sta bene, Balotelli può giocare in qualsiasi squadra. Perché non alla Juve? Hanno fatto rinascere tanti giocatori a Torino. Un Balotelli sano potrebbe dare un grande contributo alla Juventus, anche perché ha ventotto anni e può fare ancora tanto".