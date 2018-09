RMC SPORT - Di Gennaro: "La Roma ha perso ogni cognizione di causa"

Momento complicato per la Roma, fin qui principale delusione della Serie A. Sulle frequenze di RMC Sport Network ne ha parlato Antonio Di Gennaro: "È una squadra che non si ritrova in campo. Cinque punti, tanti gol presi, è una Roma che ha perso ogni cognizione di causa. Le colpe non possono essere solamente del tecnico che l'anno scorso ha portato la squadra in semifinale di Champions League. Nel derby la Roma si confronterà con tutto l'ambiente. Dzeko in questo momento è l'attaccante che manca di più in Serie A. È nervoso perché non gli arrivano palloni. Lui è l'attaccante da ritrovare di più".