RMC SPORT - Di Gennaro: "Lazio, può arrivare in fondo in Europa League"

© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore, oggi opinionista, Antonio Di Gennaro nel suo intervento ad RMC Sport ha commentato così la partita della Lazio contro il Salisburgo in Europa League: "La squadra di Inzaghi è forte e lo ha dimostrato anche in campionato, pur avendo subito dei torti abbastanza evidenti. Quindi oltre all'Atletico Madrid e all'Arsenal anche i biancocelesti sono una squadra che può arrivare in fondo".



Tornando alla partita della Juve in Champions. La differenza l'ha fatta il centrocampo del Real?

"Non ci sono dubbi. Il centrocampo del Real Madrid non ce l'ha nessuno. Forse un po' ce l'aveva il Barcellona ma poi è calato. Il Real ha dei giocatori che si integrano alla perfezione. Isco è un giocatore che in Italia farebbe il capitano in tutte le squadre. Il Real Madrid gioca ad un tocco, massimo due, ed è questa la differenza. La Juve deve ripartire dal trovare un centrocampo importante".

La Lazio ha trovato il gol del 4-2

"Risultato della Lazio che ci rianima da sportivi italiani dopo i due giorni precedenti, perché 7 gol subiti in 2 gare per le nostre squadre in Champions sono tanti. Questa è una partita che a livello europeo ci riabilita un po'".