RMC SPORT - Di Gennaro: "Lazio vantaggio meritato. Roma stanno mancando i big"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ex giocatore oggi opinionista, a RMC Sport Live Show ha parlato nel corso del primo tempo di Lazio-Roma: "La Lazio viene da un momento complicato ma sta facendo la partita e merita il vantaggio. I giocatori più rappresentativi della Roma, che dovrebbero fare la differenza, stanno mancano sino a ora, su tutti Dzeko che si è visto poco. Sul gol della Lazio abbiamo visto l'ingenuità della Roma e poi si sono ritrovati nel 2 contro 2 sulla trequarti propria. Caicedo è un attaccante di buon livello".

Una difesa così può portare comunque la Roma in Champions?

"Ai giallorossi manca l'uomo migliore ovvero Manolas. Nella Champions la Roma ha un risultato importante da difendere ma se la Roma penserà solo a difendere andrà in crisi contro il Porto. Stasera vedo una Roma troppo passiva sino ad ora. I giallorossi pagano i risultati altalenanti di questa stagione".

Domani Napoli-Juventus, che pensi delle parole di Allegri?

"Non credo che la Juventus sia già fuori dalla Champions League. Io credo che la Juve abbia fatto una preparazione mirata anche se non deve essere una giustificazione per la gara di andata contro l'Atletico Madrid. Al ritorno ci vorranno determinazione, intensità oltre ovviamente alla qualità. E' normale essere criticati dopo una sconfitta del genere ma la Juve ha la capacità di ribaltare il risultato. Ci vorrà una Juventus arrembante ma per me la squadra ha le capacità di ribaltare il risultato".

Che pensi della situazione dell'Inter?

"Con Marotta la società ha fatto una scelta importante perché ha preso uno dei migliori dirigenti in circolazione. Marotta ha l'esperienza per poter gestire certe situazioni. A livello tecnico c'è un allenatore che deve fare delle scelte. A Icardi la fascia è stata tolta dai compagni si squadra e il problema lo deve risolvere la società mentre a livello tecnico ci deve pensare Spalletti. Icardi si è tirato fuori".