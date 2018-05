RMC SPORT - Di Gennaro: "Liverpool, attacca il Real sugli esterni"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, opinionista di RMC Sport, ha analizzato la finale di Champions League in programma questa sera a Kiev fra Real Madrid e Liverpool. Sui Reds Di Gennaro ha detto: "Il Liverpool dovrà compiere l'impresa e può farlo perché sa di essere una grande squadra, sopratutto dopo aver eliminato il City. Gioca con un ritmo e con un'aggressività impressionante, il che gli permette di verticalizzare in modo improvviso: il Real dovrà prestare molta attenzione in difesa, sopratutto rischia con due terzini molto offensivi".