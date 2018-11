RMC SPORT - Di Gennaro: "Lotta al 4° posto incerta, ma Fiorentina out"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, opinionista ed ex calciatore, dice la sua sulla sfida al quarto posto, che nel weekend avrà l'importante scontro tra Lazio e Milan: "Secondo me, viste le assenze, la difesa inventata del Milan e il fattore casa, la Lazio parte favorita. Ma deve crescere sotto il profilo della mentalità e della personalità, questo è uno scontro diretto e la squadra di Inzaghi non ha mai fatto bene contro le grandi ultimamente. Per quanto riguarda la lotta al quarto posto la Fiorentina è un po' indietro, se arriverà qualcuno a gennaio potrà lottare per l'Europa League. La Roma se trova continuità come organico è migliore, ma c'è il rischio che venga distratta dalla Champions. La Lazio è sempre lì, vicina ad arrivare all'obiettivo: quest'anno però ha perso qualcosina e giocatori come Milinkovic e Luis Alberto non stanno facendo la differenza. Il Milan sta perdendo le pedine, domenica affronterà i biancocelesti in grande emergenza".