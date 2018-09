RMC SPORT - Di Gennaro: "Mancini ha ragione. Sorpresa in A? Benassi"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro ha parlato ai microfoni di RMC Sport soffermandosi principalmente sul nuovo corso della Nazionale e sulle scelte del ct Roberto Mancini: "Zaniolo? Non ha mai giocato neanche un minuto in Serie A... credo che avrà un po' di emozione. Da una parte questa convocazione mi intriga, se uno ha talento è giusto che venga chiamato. Ma ripeto, Zaniolo non ha giocato neanche un minuto in Serie A. Mancini? Sono d'accordo, i nostri giovani dovrebbero avere la possibilità di esprimersi nei club. Purtroppo i nostri giovani hanno qualche difficoltà, soprattutto nelle coppe europee. Il discorso dei giovani si tramanda da tempo. C'è da capire se i nostri presidenti abbiano davvero la volontà, la voglia, di far crescere i giovani e i settori giovanili. Penso alla Germania negli ultimi 10 anni ha fatto un grandissimo lavoro così come Svizzera, Belgio e via dicendo. Lì hanno il coraggio di far giocare i giovani, qua no. Bisogna capire perché un diciannovenne come Zaniolo non abbia ancora un minuto in Serie A. La Polonia? Si devono rifare da un Mondiale che li ha eletti a delusione, visto il talento che hanno. C'è un nuovo allenatore, quindi motivazioni nuove. Il reparto offensivo mi piace molto con Piatek, Lewandowski e Zielinski. Al Mondiale non fu impiegato benissimo, agiva quasi da mediano. Secondo me è una nazionale da tenere d'occhio. Credo che con l'Italia partiranno con un 4-4-2, ma Mancini li avrà sicuramente studiati e l'Italia sarà pronta, perché Mancini in queste due partite inizia già a giocarsi qualcosa. Le modifiche proposte dagli allenatori alla UEFA (quinta sostituzione e annullamento dei gol in trasferta)? Sulla prima sono d'accordo, è giusto avere capacità di utilizzare un giocatore in più nei supplementari. Sul gol in trasferta vediamo, credo sia giusto che chi segna in trasferta abbia un vantaggio. Chi mi ha sorpreso di più in Serie A? Benassi è partito alla grande, mi auguro sia un buon auspicio perché è il settore in cui abbiamo più bisogno. In tal senso sto aspettando ancora Verratti. Per quanto riguarda gli stranieri dico Piatek, non credevo riuscisse ad inserirsi così. Cassano che dopo un'ora rinuncia al corso da direttore sportivo a Coverciano per continuare a fare il calciatore? Inizia e poi scappa, come a Verona... Quando arrivi quasi alla fine della carriera c'è una sorta di depressione, perdi gli orari, i ritmi, i rapporti di spogliatoio, non è semplice. L'occasione per giocare ancora l'aveva avuta a Verona. Io gli consiglierei di pensare bene alla sua strada, di capire cosa fare".