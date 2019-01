RMC SPORT - Di Gennaro: "Mercato, il Napoli si sta muovendo bene"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ex calciatore oggi opinionista, ha fatto ai microfoni di RMC Sport un punto sui movimenti di mercato della Serie A:

Su Muriel alla Fiorentina: “Lo vedo un acquisto importante visto il livello del giocatore, se è quello che abbiamo visto con la sua continuità e capacità di decidere nella squadra. Va un po’ a sostituire Pjaca che non so se rimarrà, visto che in questi 6 mesi non è stato all’altezza della situazione. Può dare forza alla Fiorentina soprattutto nel reparto offensivo”.

Su Belotti nel mirino della Roma: “È differente da Dzeko, il bosniaco è un giocatore totale. Belotti deve essere sempre al top della condizione fisica. Si è un po’ perso ma penso che possa tornare a certi livelli. Sicuramente la maglia della Roma è pesante, potrebbe essere però un bene anche in chiave Nazionale”.

Per l’Inter è tornato d’attualità il nome di Modric. “Sicuramente andrebbe a completare il reparto, parliamo di un Pallone d’Oro. Se arriva vuol dire che la squadra vuole ottenere grandissimi risultati. Anche a livello di terzini se Vrsaljko torna il giocatore che era è un giocatore affidabile, sull’altra fascia manca un po’ qualcosa. Anche Nainggolan è un buon punto interrogativo, se torna quello della Roma potrebbe essere un acquisto in più. Se l’Inter dovesse perdere Icardi dovrebbe arrivare a prendere qualcuno di quel livello. Le premesse per fare bene, visti anche gli acquisti in società, ci sono tutti”.

Sul mercato del Napoli. “Allan a quelle cifre va venduto, farebbero un’operazione incredibile. Si sta muovendo bene come dimostrano le operazioni fatte negli ultimi anni come Zielkinski, Koulibaly ecc. Il Napoli si sta muovendo in quella direzione, cercando di prendere giocatori giovani. Il campionato del Napoli fin qui è stato in linea con le attese, ora dovrà fare un’ottima Europa League e un’ottima Coppa Italia. Per competere con la Juventus, però, servirebbero degli investimenti strutturali. Quando prendi Cristiano Ronaldo dimostri, come la Juventus, di poter prendere chi vuoi”.

Sulla Supercoppa tra Milan e Juventus. “Ieri mi è sembrato di vedere un buon Higuain e questo è di buon auspicio. In una partita secca può succedere di tutto, ma sappiamo la Juventus come arriva e come entra nell’ottica delle finali. Servirà un Milan non al 100%, di più. Ieri Cutrone ha fatto capire di dover giocare, potrebbe essere una pedina importante. Ha dimostrato di avere le caratteristiche per poter giocare sempre”.

Cutrone titolare in Supercoppa? “Sarebbe un azzardo, credo che Higuain questa partita la voglia giocare. Viste le motivazioni secondo me deve giocare, poi deciderà Gattuso se dovesse vedere che il giocatore mentalmente non c’è”.