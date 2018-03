RMC SPORT - Di Gennaro: "Milan, contro la Juve è un esame Champions"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ex giocatore e oggi opinionista, a RMC Sport Live Show ha parlato così: "Mondonico era certamente una brava persona ed è stata una persona di uno spessore diverso dagli altri. Ha fatto grandi cose ovunque è stato, significa che è sempre stato capace sia come allenatore che come uomo".

Sabato torna la Serie A, ci sarà Juventus-Milan, come vedi questa partita?

"Secondo me il Milan è pronto per andare a dar fastidio alla Juventus. Sarà un esame di maturità per una squadra chiamata a giocarsi una delle ultime possibilità per la Champions League in uno stadio importante. Questa è una di quelle partite che si preparano da sole. Detto questo il Milan deve fare l'impresa per vincere a Torino".

Quante possibilità ci sono che il Milan vada in Champions?

"Ora la squadra di Gattuso ci crede perché è stato un grande lavoro sulla mentalità dei giocatori. Adesso il Milan se la gioca con tutti e anche contro l'Arsenal non ha fatto male. Sabato c'è l'esame più importante che arriva al momento giusto per il Milan".

Che Bonucci ci aspettiamo in quella che per lui sarà una partita particolare?

"E' l'uomo più importante del Milan. Si è dovuto ricreare una carriera nuova dopo le difficoltà iniziali. Anche lui arriva a questa partita nel momento giusto. Bonucci è uno a cui piace impostare il gioco ma intorno a lui è cresciuta tanto la difesa del Milan. Dal punto di vista emotivo prima della gara sarà particolare poi però dovrà dare il suo contributo. E' in queste partite che si vede il leader".

La Serie A ripartirà con Bologna-Roma, i padroni di casa faticano ad appassionare i tifosi e all'orizzonte sembrano esserci grandi cambiamenti...

"Possibile ma Saputo prima deve costruire e fare le strutture a Bologna. A me Donadoni piace come allenatore ma la classifica deve essere migliorata e credo che la proprietà non si tirerà indietro. Da una rosa così però francamente era difficile aspettarsi di più. Saputo deve rimodernare tutto. Ci sono le premesse per far andar bene il Bologna".

Quanto rischia il Napoli a Sassuolo?

"Rischia come ha rischiato la Juventus contro la Spal specie perché gioca contro una squadra che si deve salvare. Il Sassuolo però lascia tanti spazi a livello difensivo e se il Napoli gioca come sa vincerà".

Come vedi le partite di Lazio, Inter e Roma?

"Sulla carta la Roma è quella che rischia di più perché il Bologna rispetto a Verona e Benevento è un'altra squadra. Poi la Roma deve preparare bene la Champions ed avrà un impegno molto difficile".