© foto di Federico De Luca

L’opinionista Antonio Di Gennaro è intervenuto nel "Live Show" di RMC Sport, commentando tra i tanti temi anche l'acquisto di Piatek da parte del Milan: "La 19 e non il 9? Per sfatare il tabù dovrebbe prenderla Cutrone. Gattuso comunque deve far giocare insieme Cutrone e Piatek. Il primo ha personalità, quindi se fossi nell'allenatore rossonero farei giocare sempre i due attaccanti, anche per ottenere il risultato minimo del quarto posto".