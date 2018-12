RMC SPORT - Di Gennaro: "Modric Pallone d'Oro? Stravedo per lui"

Antonio Di Gennaro, opinionista di RMC Sport, ha parlato della vittoria del Pallone d'Oro da parte di Luka Modric: "Sono contento per lui, stravedo per questo giocatore, autore di un grandissimo Mondiale e protagonista della vittoria del Real in Champions. Messi e Ronaldo rimangono sempre i giocatori più forti. Mbappè avrà tempo di vincerlo, è un predestinato".