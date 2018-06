RMC SPORT - Di Gennaro: "Mondiale, Brasile favorito. Francia forte ma giovane"

L'Italia non ci sarà, ma il mondiale arriverà comunque. A RMC Sport ne ha parlato Antonio Di Gennaro. Partendo dalla domanda di un ascoltatore che si chiedeva se l'Argentina non fosse sottovalutata: "Forte, ma Spagna, Germania e Brasile sono un po' più forti, anche per la capacità di gestire certe competizioni. E la Francia è molto giovane, dobbiamo vedere. L'Argentina nel reparto arretrato ha qualcosa da rivedere, e sappiamo che alla lunga la difesa tiene l'equilibrio. Credo che il Brasile nel complesso sia la più forte e la favorita".