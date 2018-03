RMC SPORT - Di Gennaro: "Mondiale, occhio al Belgio. Dubbi sull'Egitto"

© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore, oggi opinionista, Antonio Di Gennaro nel suo intervento a RMC Sport ha parlato così delle possibili sorprese al Mondiale: "Non so se sia una sorpresa ma il Belgio è sempre una nazionale importante. Potrebbe essere non dico la sorpresa ma la squadra capace di mettere in difficoltà tutte le altre. L'Egitto invece, pur avendo Salah, non so sinceramente dove possa arrivare".