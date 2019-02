RMC SPORT - Di Gennaro: "Muriel incanta Firenze. Piatek fantastico"

© foto di Federico De Luca

All'interno del Live Show di RMC Sport ha parlato Antonio Di Gennaro, ex giocatore oggi opinionista: "Roma deludente sul mercato? La Roma si era ripresa abbastanza bene dopo un inizio non ottimo. Il passaggio del turno in Champions League aveva dato delle sicurezze, poi però la squadra era stata costruita con qualche problema. Di Francesco aveva trovato una certa linea valorizzando giovani come Zaniolo. Sul mercato qualcosa secondo me dovevano fare, specie in difesa, ma bisognerebbe anche capire le condizioni economiche della Roma. Da qualche anno la società prima vende e poi acquista. Nel mercato estivo comunque avevano speso tanto per certi giocatori ma Salah non l'hanno ancora sostituito. La prossima partita diventa determinante per il proseguo della stagione. Per Di Francesco la partita con il Milan è l'ultima spiaggia dopo la disfatta in Coppa Italia e la rimonta subita a Bergamo".

Caceres al posto di Benatia ti convince?

"Caceres è affidabile anche perché conosce bene l'ambiente della Juventus. Mi convince come arrivo perché Caceres è un giocatore duttile capace di giocare in tanti ruoli".

In positivo Empoli, Fiorentina e Milan?

"L'Empoli ha perso Zajc che secondo me era un giocatore importante per la squadra di Iachini. In entrata sono arrivati acquisti interessanti in attacco ma una squadra che si deve salvare si deve preoccupare soprattutto di non prendere gol. L'Empoli ne prende troppo e doveva curare soprattutto la fase difensiva. La Fiorentina ha preso Muriel che sta incantando e ha già fatto innamorare la città. Poi ora Chiesa ha trovato continuità anche sotto porta e giocando più vicino alla porta ne beneficia molto. Milan, Piatek sta dimostrando di essere un giocatore fantastico. Hanno trovato un centravanti davvero importante".

Juventus, ti aspettavi la sconfitta a Bergamo?

"Sì contro questa Atalanta ci può stare se non arrivi al top. Per me oggi l'Atalanta è la favorita per arrivare quarta in campionato".

All'Inter resta solo l'Europa League per salvare la stagione?

"Il terzo posto, salvo cataclismi, è sicuro per l'Inter. L'Europa League poi va giocata a certi livelli per poter andare avanti. I nerazzurri manifestano ancora dei problemi a livello di personalità, non si è vista la crescita della squadra rispetto alla passata stagione. Ma l'Inter ha una società forte e importante e questa è la base giusta per ripartire nel miglior modo. Per ritornare a certi livelli l'Inter deve pianificare una campagna acquisti sostanziosa".