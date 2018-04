RMC SPORT - Di Gennaro: "Napoli spento. Sono mancati i big"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ex giocatore oggi opinionista, a RMC Sport Live Show ha analizzato la giornata di campionato appena trascorsa: “Non mi aspettavo un Napoli così, specie dopo la vittoria di Torino. Detto questo c’è da render merito ad una Fiorentina perfetta. La squadra di Sarri si è spenta, sono venuti a mancare i giocatori simbolo del Napoli. All’80% la Juventus vince lo scudetto”

L’approccio del Napoli alla gara è indicativo di un qualcosa che non ha funzionato a Firenze?

“Sarri ha puntato sulla sua squadra base ma ieri hanno sbagliato l’approccio contro una fiorentina, ripeto, perfetta. Su Simeone mi devo anche ricredere perché sta facendo bene. Può migliorare ancora tanto ma ieri ha mostrato tenacia, forza e velocità specie nell’azione dell’espulsione di Koulibaly. Il Napoli è mancato in personalità e i suoi giocatori più importanti non sono praticamente scesi in campo”.

Lotta salvezza, il Chievo ora sarebbe retrocesso, ma tutto ancora aperto…

“Il Cagliari rischia tanto perché ha un calendario davvero complicato con Roma, Fiorentina e Atalanta. Devono stare molto attenti visto che hanno una difesa che concede molto durante le partite. Il Chievo è da un po’ di tempo che non va, ci può stare l’esonero di Maran. E' stata una debacle incredibile. Il Crotone invece sta andando fortissimo, è una squadra che ha fame e mi piace come Zenga ha riorganizzato i giocatori”.