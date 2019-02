© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ex giocatore e oggi opinionista, ha parlato a RMC Sport delle difficoltà in fase realizzativa del Napoli: "Quando crei tanto e sbagli, l'allenatore ci può far ben poco. Il Napoli sta giocando un buon calcio, anche se non regge il paragone con quello di Sarri, che ha chiuso l'anno scorso a 91 punti. Questa squadra può vincere l'Europa League e deve fare di tutto per portarla a casa. Credo che a fine anno ci saranno diversi cambiamenti".