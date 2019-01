RMC SPORT - Di Gennaro: "Okaka acquisto giusto per l'Udinese"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport durante il Live Show: "Il ritorno in Italia di Okaka? L’Udinese aveva bisogno di un attaccante fisico, è un acquisto giusto. Non è mai stato continuo, cosa che invece è fondamentale. L’esperienza al Watford può essere importante. Nicola ha bisogno di un attaccante per salvarsi. Le altre alternative sono buone, ma serve uno d’area di rigore. Soriano e Sansone al Bologna? Soriano aveva bisogno di giocare e il Bologna ha bisogno di lui, così come Sansone. Si alza il livello tecnico di una squadra in difficoltà. Ora dovrà fare un girone di ritorno importante. Mi aspetto anche un innesto in difesa, dove ha avuto qualche problema".