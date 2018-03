RMC SPORT - Di Gennaro: "Per la Panchina d'oro avrei votato Gasperini"

© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore, oggi opinionista, Antonio Di Gennaro nel suo intervento ad RMC Sport ha parlato così del Portogallo in prospettiva Mondiale: "Non credo sia favorita ma da campione d'Europa si presenta con buoni margini. I risultati delle amichevoli valgono il giusto, perché poi quando ci sono le competizioni che contano cambia un po' tutto".



L'Argentina potrebbe andare al Mondiale senza Icardi

"Scelta che lascia un qualcosa di strano, a meno che non ci sia qualcosa a livello personale e caratteriale. Icardi gioca forse in una squadra che vince poco, ma l'Inter senza di lui quest'anno non sarebbe in quella posizione. Quindi questa cosa fa scalpore e suscita interesse in negativo perché io lo ritengo uno dei più forti in assoluto. Non a caso a giugno su di lui ci saranno, se non ci sono già state, le sirene del Real Madrid. È un giocatore che rappresenta il vero centravanti, certo Higuain e Dybala non si possono discutere ma sono centravanti diversi. Forse l'Argentina per come gioca preferisce degli attaccanti più tecnici che partecipano più al gioco e non sono prettamente da area di rigore, invece Icardi è un giocatore così. Quando l'Inter gioca a certi livelli Icardi ovviamente fa la differenza e in area di rigore non sbaglia mai. È un vero centravanti".

Inter che in campionato è in lotta per la qualificazione in Champions

" È una bella lotta. La Lazio è una squadra che sa quel che vuole, nel senso che è ben messa in campo, Simone Inzaghi sta facendo un grande lavoro. E' una squadra che ha qualità e vari modi per arrivare al gol, visto che vanno in rete un po' tutti. Sarà veramente una bella lotta. Poi la qualificazione in Champions sicuramente passerà anche dal derby, è in quel match che il Milan potrebbe riaprire i discorsi, sempre che prima faccia risultato all'Allianz Stadium contro la Juve. Altrimenti in caso contrario avrebbe ancora possibilità ma secondo me per puntare in un posto Champions, insperabile 3 mesi fa, i rossoneri dovrebbero andare a fare un grande risultato a Torino. È lì che magari il Milan può trovare quelle certezze per dire di aver veramente svoltato e capire che può veramente puntare alla Champions. Se invece non dovesse fare risultato contro la Juve poi il derby resta sempre una chance, ma secondo me troppo esigua".



Chi avresti votato per la "panchina d'oro"?

"Gasperini. Io reputo l'Atalanta un modello, soprattutto con un allenatore che riesce a valorizzare e a far crescere tutti. Ilicic è un giocatore che a Firenze faceva delle partite fantastiche e poi 2-3 anonime, quest'anno invece lo vedo rincorrere tutti e giocare a tutto campo per il vero talento che è lui. Gasperini ha trasformato tutti. C'è Cristante che a questi livelli può avere le sue possibilità di giocarsi un posto in Nazionale. Tutti, da Freuler a Gosens, per non parlare del Papu Gomez. Cornelius è arrivato sconosciuto e ha fatto delle partite incredibili. E poi c'è anche Caldara. Io Gasperini lo chiamo maestro".