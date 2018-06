RMC SPORT - Di Gennaro: "Pozzo sta ridimensionando l'Udinese"

© foto di Federico De Luca

L'opinionista ed ex giocatore Antonio Di Gennaro, su RMC Sport parla dell'arrivo di Velazquez all'Udinese: "Dopo aver acquistato il Watford, sembra che la famiglia Pozzo sia sia stancata dell'Udinese: sta ridimensionando la squadra. A volte le scommesse si vincono, altre no. Sono contento per Maran, è bravo e ha valorizzato tanti giovani. Credo possa ripartire col progetto Cagliari".