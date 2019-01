RMC SPORT - Di Gennaro: "Ramsey colpo della Juve. Muriel ha grandi doti"

© foto di Federico De Luca

A RMC Sport Live Show è il momento di Antonio Di Gennaro, che ha parlato di mercato e non solo. Ecco le sue parole:

Sul caso Supercoppa

"La responsabilità spetta anche a chi offre questo spettacolo. Sarò a Gedda a commentare ed una presa di posizione deve esserci. Mi auguro sia una presa di posizione comune, come vengono prese in casi di razzismo. Mondiale in Qatar? L’aspetto economico è fondamentale in queste occasioni, come per la Supercoppa. Bisognerebbe trovare una linea comune per non far succedere certe cose".

Su Maradona

"Anche ai Mondiali lo ricordo in atteggiamenti che facevano presagire ad una situazione che poteva peggiorare, fisicamente parlando. Me lo ricordo nella finale di Champions del Milan a Istanbul, era tornato magro e stava bene. Vederlo questa estate mi ha lasciato un po’ di tristezza. C’è soltanto ora da pregare per lui affinchè torni bene. Il fisico è sempre stato di una forza incredibile, anche quando giocava. Speriamo si riprenda".

Sul mercato della Juventus

"Ramsey? Se dovesse arrivare, c’è da valutare gli altri centrocampisti. Aumenterebbe il tasso tecnico, ma avere tutti di quel livello e con un bell’ingaggio, fa pensare. Potrei prevedere qualche cessione. Se dovesse andare in porto, sarebbe un acquisto incredibile. E’ un centrocampista che fa gol ed è fondamentale. E poi arriverebbe a parametro zero".

Sulla scelta di trattare giocatori già per giugno

"Penso che Juve, Inter e Napoli non hanno bisogno di molto. A gennaio si fanno acquisti per riparare a qualche errore. A giugno si fanno operazioni con criterio. Si devono preparare bene le altre, l’Inter ha sempre lavorato bene negli ultimi anni dal punto di vista del FPF. Il Napoli si sta attrezzando, negli anni hanno avuto ottimi colpi che poi hanno fruttato ottime plusvalenze".

Sul ritorno di Okaka

"L’Udinese aveva bisogno di un attaccante fisico, è un acquisto giusto. Non è mai stato continuo, cosa che invece è fondamentale. L’esperienza al Watford può essere importante. Nicola ha bisogno di un attaccante per salvarsi. Le altre alternative sono buone, ma serve uno d’area di rigore".

Su Sansone e Soriano al Bologna

"Soriano aveva bisogno di giocare e il Bologna ha bisogno di lui, così come Sansone. Si alza il livello tecnico di una squadra in difficoltà. Ora dovrà fare un girone di ritorno importante. Mi aspetto anche un innesto in difesa, dove ha avuto qualche problema".

Su Pioli e l’utilizzo di Muriel

"Chiesa sulla fascia sarebbe buono ma limiterebbe le sue qualità. Con il 3-5-2 sarebbe sacrificato. Ma con l’acquisto di Muriel metterei lui accanto a Chiesa e Simeone. Pjaca ha deluso, Mirallas sta bene in questo organico ma serve rilanciare Simeone. Se sta bene, Muriel ha doti incredibili".