RMC SPORT - Di Gennaro: "Roma, Real da evitare. Vittoria finale possibile"

© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore, oggi opinionista, Antonio Di Gennaro nel suo intervento a RMC Sport ha parlato del sorteggio Champions che attende oggi la Roma di mister Eusebio Di Francesco. "Qual è l'avversario peggiore in semifinale? Il Real Madrid è la squadra che ha più abitudine, più esperienza ed è più forte rispetto alle altre squadre, anche se mercoledì ha capito che in Europa tutte le partite vanno affrontate con grande attenzione. La Roma, se dovesse evitare il Real Madrid, può tentare di arrivare in finale. Adesso può succedere di tutto, arrivare a Kiev non è un fatto di sognare ma è un dato di fatto. Se batti in quel modo il Barcellona hai l'ambizione di poter arrivare fino alla fine e anche quella di vincere la competizione", ha detto.