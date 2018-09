RMC SPORT - Di Gennaro: "Roma, se giochi così a Madrid è dura"

Roma in difficoltà in questo avvio di campionato. Ne ha parlato a RMC Sport Network Antonio Di Gennaro: "Oltre all'aspetto tattico, sicuramente c'è un problema di testa: non si può non gestire un vantaggio di 2-0 contro il Chievo. L'aspetto mentale è la cosa che più di tutte non ha funzionato, è tosta a Madrid se giocherà di nuovo così. Il Real vive per la Champions".