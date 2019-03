RMC SPORT - Di Gennaro: "Roma, servirebbe Pallotta. Olsen delude"

© foto di Federico De Luca

L'opinionista Antonio Di Gennaro a RMC Sport 'Live Show' ha analizzato li momento della Roma:

"Annata discontinua, a partire dalla campagna acquisti estiva che non ha soddisfatto il tecnico: penso a Pastore o Olsen, che non si sta rivelando all'altezza. Adesso per la Roma c'è un appuntamento fondamentale sotto tutti i punti di vista: se dovesse andare male in Champions, ci sarebbero situazioni difficili anche in campionato".

Sulla sfida di mercoledì a Oporto:

"In difesa recupera Manolas ed è un rientro importante. Ci vorrà una partita di grande attenzione e spessore, non si potrà scendere in campo per lo 0-0. Il Porto è una squadra che gioca a calcio, ha possesso palla e con un gol passerà. Dzeko sarà l'ago della bilancia non dovrà essere lo stesso visto contro la Lazio".

C'è un aspetto inquietante nella Roma vista nel derby?

"Di Francesco ha sempre battuto su una mancanza di attenzione e concentrazione, aspetti su cui la Lazio è stata nettamente superiore. Il parco giocatori non è inferiore nè ai biancoelesti e nè al Milan ma ha questi cali di pressione importanti. Ci sarebbe bisogno anche della vicinanza del presidente, sarebbe l'ideale in questa situazione".

Per il post Di Francesco girano diversi nomi, c'è qualcuno che vedresti bene?

"Panucci conosce bene l'ambiente mentre Donadoni ha sempre fatto bene. Quando subentri però è sempre difficile. Paulo Sousa è sicuro del suo futuro, ha sempre detto di voler allenare la Roma. In caso di esonero, la società dovrà scegliere bene il dopo Di Francesco".

Su Astori e l'omaggio di tutta la Serie A:

"Ha seminato bene. Fa bene al nostro mondo questa vicinanza espressa ad Astori e alla sua famiglia. Ci auguriamo che lo spirito di Davide rimanga presente in tutti, non solo nei calciatori ma anche nella gente comune".