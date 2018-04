RMC SPORT - Di Gennaro: "Salah da Pallone d'Oro se continua così"

© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore, oggi opinionista, Antonio Di Gennaro nel suo intervento a RMC Sport ha commentato così la prestazione di Salah contro la Roma: "Sembrava un marziano, ma gli hanno dato anche la possibilità di esserlo. Soprattutto nel primo gol lui fa una bella cosa da un punto di vista tecnico ma in quella situazione sia Kolarov che Juan Jesus lo guardano. Il tiro poi è di quelli che non perdonano. Anche sul secondo gol nella ripartenza in campo aperto Juan Jesus lo perde. Situazioni che ovviamente la Roma non aveva fatto nei primi 20 minuti, poi si è disunita. Il Liverpool aveva qualcosa in più dal punto di vista del ritmo e dell'intensità. Soprattutto a metà campo hanno fatto la differenza".

Nella corsa al Pallone d'Oro può essere l'anno della fine del duopolio di Messi e Cristiano Ronaldo, con Salah protagonista?

"Se dovesse andare avanti, vincere la Champions e continuare su questo livello mi sembra anche normale. Nel responso del Pallone d'Oro contano sempre anche le vittorie in Champions o al Mondiale e all'Europeo. Salah martedì sembrava da Pallone d'Oro. Ha fatto una partita strepitosa con gol e assist, anche se come ho detto prima era coadiuvato da una situazione tattica abbastanza ballerina".

E' credibile una nuova impresa della Roma in Champions e come dovrà impostare la partita Di Francesco?

"Nel calcio è possibile tutto. Certo due volte sarebbe un'impresa ancora più forte. A livello tattico può darsi che possa passare alla difesa a 4 come ha fatto nel secondo tempo a Liverpool. Ci vorrà un grandissimo ritmo, più di quello visto contro il Barcellona".

Passando al campionato, nel prossimo turno la Juve affronterà l'Inter e il Napoli la Fiorentina

"Se la Juve non dovesse vincere potrebbe esserci un problema psicologico e il Napoli potrebbe giocare a Firenze con una stato d'animo completamente differente. Dovesse la Juve pareggiare o perdere contro l'Inter per i bianconeri diventerebbe a livello mentale un grande problema e ci sarebbe una grande euforia per il Napoli. La vittoria a Torino ha dato grande forza e grande autostima alla squadra di Sarri, e se la Juve non dovesse fare risultato pieno allora complicherebbe molto le cose. Quello che ho letto sulla Fiorentina dello scansarsi o meno è una cosa che non esiste, anche per via della rivalità che negli anni c'è stata tra i viola e il Napoli".

Sei stato per anni un simbolo dell'Hellas. Cosa non ha funzionato in questa stagione nel Verona?

"Inizialmente la gestione di Pazzini e l'allontanamento di Toni, che secondo me erano due personaggi importanti in campo e fuori. Una squadra che si deve salvare deve avere una difesa forte, un portiere forte e anche un punto di riferimento a livello offensivo. Poi il clima non è stato ideale nei confronti dell'allenatore, del presidente e del direttore sportivo, non a caso quest'ultimo si era dimesso. E' una squadra che non ha trovato l'equilibrio giusto e che subisce tantissimo".

Più facile che a fine stagione vada via Allegri dalla Juve o Sarri dal Napoli?

"Può darsi che vadano via tutti e due".