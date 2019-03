RMC SPORT - Di Gennaro: "Schick sbloccato. Juve può passare il turno"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ex giocatore oggi opinionista, ha parlato nel Live Show di RMC Sport nel corso del primo tempo di Roma-Empoli: "L'Inter ha l'Europa League da giocare, il Milan no. Se la Roma dovesse vincere stasera farebbe un bel salto. Queste sono quelle più accreditate anche se l'Atalanta resta una formazione sempre temibile. Il Milan dell'ultimo periodo, anche tralasciando il bel gioco, non dico sia la favorita ma quasi. Il derby sarà una partita importante. La Roma sembra si sia sbloccata, soprattutto Schick elogiato da Ranieri ieri in conferenza. Non sarà semplice arrivare quarti ma i giallorossi sono in lotta con Inter e Milan".

Lotta per l'Europa League, Atalanta e Torino hanno messo la freccia?

"La Fiorentina ieri ha perso una grande occasione perché vincere contro la Lazio poteva dare una spinta. Discorso simile per la Sampdoria. Del Torino se ne parla poco ma Mazzarri ha rimesso le cose e ora ha una squadra che ha trovato compattezza e prende pochi gol. Si giocherà un posto in Europa League con Atalanta e Lazio".

Nazionale, Balotelli è tornato a segnare. Merita una convocazione?

"Bisogna vedere come sta fisicamente. Credo che Mancini sia andato a vederlo per poter constatare la sua crescita. Balotelli lo abbiamo perso nel 2012. Un finalizzatore serve, Belotti è tornato al gol e Balotelli ci può stare visto che Mancini lo conosce meglio di tutti. Bisognerebbe capire però come sta perché il campionato francese non mi sembra di grande livello".

Champions League, come la vedi la Juventus contro l'Atletico Madrid?

"La Juventus può battere chiunque anche facendo tanti gol. Deve ritrovare la condizione fisica, cosa che a Madrid nell'andata non si è vista. In quel secondo tempo i bianconeri sono crollati in fase difensiva. Domani non potranno sbagliare niente. Ci saranno momenti in cui si dovrà rifiatare e altri in cui attaccare in verticale. L'Atletico Madrid a livello difensivo potrebbe avere qualche problemino. Giocare con l'Atletico è difficile ma ci può essere l'episodio che può cambiare la partita".

Il Real Madrid ha scelto nuovamente Zidane per la panchina. Scelta giusta?

"L'avranno valutata bene, io sono rimasto sorpreso. Dopo aver vinto tutto Zidane ha lasciato giustamente. Credo che al termine della stagione ci sarà un profondo svecchiamento della rosa del Real Madrid e Zidane in questo avrà avuto carta bianca. E' un tecnico che ha saputo gestire alla grande uno spogliatoio con grandi campioni"