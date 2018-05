RMC SPORT - Di Gennaro: "Seconde squadre, idea giusta per i giovani"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ex giocatore oggi opinionista, a RMC Sport Live Show parla delle seconde squadre: “Secondo me è un’idea giusta perché dà più spazio ai giovani. È una cosa bella che può rendere molto al nostro movimento, sono d’accordo da sempre sulla creazione delle seconde squadre”.

Non credi che sarebbe stato opportuno intervenire anche sul numero delle squadre di Serie C?

“E’ allucinante che ci siano stati 74 punti di penalizzazione in Serie C, per questo dico che rose più corte aiuterebbero questo movimento a migliorare. È giusto che vengano dati nuovi fondi alla Serie C ma si deve investire sulle infrastrutture che mancano in Italia”.