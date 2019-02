© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ex giocatore oggi opinionista, parla così analizzando il mercato della Roma sulle frequenze di RMC Sport: "La Roma si era ripresa abbastanza bene dopo un inizio non ottimo. Il passaggio del turno in Champions League aveva dato delle sicurezze, poi però la squadra era stata costruita con qualche problema. Di Francesco aveva trovato una certa linea valorizzando giovani come Zaniolo. Sul mercato qualcosa secondo me dovevano fare, specie in difesa, ma bisognerebbe anche capire le condizioni economiche della Roma. Da qualche anno la società prima vende e poi acquista. Nel mercato estivo comunque avevano speso tanto per certi giocatori ma Salah non l'hanno ancora sostituito. La prossima partita diventa determinante per il proseguo della stagione. Per Di Francesco la partita con il Milan è l'ultima spiaggia dopo la disfatta in Coppa Italia e la rimonta subita a Bergamo".