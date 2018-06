RMC SPORT - Di Gennaro sul Napoli: "Torreira-Badelj per sostituire Jorginho"

© foto di Federico De Luca

Intervenuto in diretta nel Live Show di RMC Sport, l'opinionista Antonio Di Gennaro ha parlato del mercato del nuovo Napoli targato Carlo Ancelotti: “Ridurre il gap con la Juve? È il messaggio che ha lanciato De Laurentis prendendo Ancelotti come allenatore. L'organico verrà rinforzato e allargato. Si punterà anche molto sull'Europa, dunque servirà una squadra competitiva. Verdi? Con Sarri pensava di giocare poco. Il Napoli ha anche preso l'esperto Badelj a parametro zero: ora vendendo Jorginho al City potrebbe prendere Torreira, che piace tanto ad Ancelotti. Verranno fatte due squadre".