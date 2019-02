© foto di Federico De Luca

La Coppa Italia torna in campo. Stasera Lazio e Milan si sfideranno nella gara di andata della prima semifinale. A RMC Sport Network ha analizzato la gara Antonio Di Gennaro: "Tanti infortuni nella Lazio, c’è emergenza soprattutto in difesa. Il Milan arriva in maniera scoppiettante, Gattuso sta facendo un grande lavoro, ha avuto sempre la squadra dalla sua. L’addio di Higuain poteva portare a condizioni psicologiche difficili, ma l’arrivo di Piatek e Paquetà ha dato la svolta, ha dato nuovi equilibri. Ora gioca da squadra. Piatek poi è arrivato con la fame giusta che ha motivato anche gli altri giocatori".