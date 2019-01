Antonio Di Gennaro, ex giocatore e opinionista, in diretta a RMC Sport 'Live Show': “Zaniolo? È giovane, ha cominciato a giocare da poco. Mancini ci aveva visto lungo, la sua convocazione in Nazionale aveva sorpreso tutti. Zaniolo sa fare tutto e il centrocampista moderno deve essere questo: deve avere duttilità, gamba, passo e qualità. Ha anche tanta personalità, oltre alle cose semplici fa anche cose difficili. Non gli va però messa troppa pressione, lui deve continuare a lavorare duro".