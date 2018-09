RMC SPORT - Di Gennaro: "Zaniolo mi intriga. Ma non ha mai giocato in A"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro ha parlato ai microfoni di RMC Sport soffermandosi principalmente sul nuovo corso della Nazionale e sulle scelte del ct Roberto Mancini partendo proprio da Zaniolo: "Non ha mai giocato neanche un minuto in Serie A... credo che avrà un po' di emozione. Da una parte questa convocazione mi intriga, se uno ha talento è giusto che venga chiamato. Ma ripeto, Zaniolo non ha giocato neanche un minuto in Serie A".