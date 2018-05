RMC SPORT - Di Gennaro: "Zidane un grande. Allegri perfetto per la Juve"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ex giocatore oggi opinionista, a RMC Sport Live Show ha parlato così: “A Zidane non si può dire nulla, ha vinto tre Champions League in tre anni. Ha portato la sua esperienza al Real Madrid ed ha dimostrato di saperci stare a certi livelli. Adesso è l’allenatore più importante, è un grande”.

Adesso Zidane potrebbe andare alla Juventus?

“Allegri mi sembra ancora l’allenatore perfetto per la Juventus. Nonostante gli scontri che possono essere successi dentro lo spogliatoio Allegri ha sempre avuto in mano la squadra. Non ha vinto in Europa ma è andato in finale di Champions. Per me è tra i migliori allenatori italiani ed internazionali”.