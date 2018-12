Nel Maracanà di RMC Sport, l'ex mister Gianni Di Marzio è tornato sulle ultime vicende in casa Inter. Ecco le sue parole:

Sul caso Nainggolan

"E’ una sconfitta di Spalletti. Zaniolo? Mi risulta che la Roma non cedeva il belga se l’Inter non metteva nella trattativa proprio lui. A meno che non si perde… Nainggolan ci ha stufato con i suoi comportamenti. Neanche era stato convocato per i Mondiali. Non è un fuoriclasse, è un giocatore normale che ha fisico e attacca gli spazi. È un giocatore irrecuperabile e un boomerang per l’Inter. Ora si è creata una tensione, che magari può essere positiva in vista del Napoli. Marotta ha iniziato a trattare questi temi in maniera professionale, come si deve in un club professionistico. Icardi a Madrid? Avrebbe dovuto trattare il caso magari redarguendo il giocatore".