RMC SPORT - Di Marzio: "Milinkovic via? Inzaghi si dimetterebbe"

© foto di Federico De Luca

L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, intervenuto nel 'Live Show' di RMC Sport, ha escluso così il possibile addio di Milinkovic-Savic alla Lazio in questa sessione di mercato: "Non credo che andrà via, la Lazio non avrebbe modo di prendere un sostituto. Già leggo di dissidi, un'eventuale cessione del serbo porterebbe alle dimissioni di Inzaghi"