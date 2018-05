Fonte: dal nostro inviato a Londra, Alessandro Rimi

Roberto Di Matteo, ex centrocampista di Lazio e Chelsea, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di RMC Sport a margine della sfida tra Inter Legends contro Chelsea Legends: "C'è in gioco molto, penso che la Lazio a livello psicologico sia più tranquilla. L'Inter ha fatto grandi partite in questa stagione e nella partita secca i giocatori di alto livello escono fuori. Mi aspetto un match molto equilibrato. Il nuovo corso dell'Inter ha delle buone basi, Spalletti mi piace molto. Nel calcio però dobbiamo ricordarci che serve tempo per raggiungere gli obiettivi che ci si pone. Quella della Lazio è stata una grande annata, figlia di un ottimo gioco dovuto all'impronta di Inzaghi. La finale di FA Cup? Io tifo Chelsea ma sarà una bella gara fra due squadre con grande storia. Sarà bello viverla a Wembley".