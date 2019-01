RMC SPORT - Di Michele: "CR7 ha meno responsabilità ma sempre decisivo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, David Di Michele si è soffermato su Cristiano Ronaldo: “Sicuramente tutti pensavano che avesse delle difficoltà maggiori in Serie A. Sta cambiando anche il suo modo di giocare rispetto al Real Madrid, non è più il punto di riferimento davanti e non ha la squadra sulle spalle, questo gli giova. Ha meno responsabilità ma è sempre decisivo come lo era al Real Madrid”.