RMC SPORT - Di Michele: "Kean in Nazionale? Ora no. Sorpresa Piatek"

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

David Di Michele a RMC Sport 'Live Show':

Sul Chievo:

"Non è facile affrontarlo, è una squadra arcigna ed esperta. I giocatori sanno come comportarsi in campo. Dall'avvento di mister Di Carlo avrebbe potuto avere diversi punti in più in classifica, è stato sfortunato. Per il Milan non sarà facile oggi ma dovrà cercare di vincere per arrivare al meglio al derby di domenica prossima".

Sul lavoro di Gattuso:

"A inizio anno se avessimo detto che il Milan sarebbe stato quarto a questo punto della stagione nessuno ci avrebbe creduto. Tanto di cappello a Gattuso per quello che sta facendo, ha costruito un gruppo vero che riesce a motivare bene".

Su Piatek:

"Quando lo prese il Genoa abbiamo tutti pensato che non fosse troppo adatto per l'Italia, poi ha impressionato subito. Non pensavo però potesse fare così bene come sta facendo. Quando è andato al Milan non ero così fiducioso, invece sta andando molto meglio, sia a livello di gol che di gioco di squadra. Si applica anche in fase difensiva ora, al Genoa non la faceva".

Muriel alla prova del nove con la Fiorentina, rischia di essere un eterno incompiuto...

"È un giocatore importante. Già con me al Lecce, quando era giovanissimo, aveva dimostrato le sue doti. A Udine poteva fare meglio, ma ci sta di trovare l'ambiente sbagliato. La Fiorentina ha fatto un grande acquisto ma lui ha fatto una grande scelta di andare da Pioli: quella viola è la squadra più adatta a lui. Muriel ha capito che deve mettersi a disposizione del gruppo, solo così potrà fare grandi cose".

Chiesa e il suo futuro?

"Prima o poi il divorzio ci sarà, anche perchè il giocatore è ambizioso. Arriveranno delle offerte importanti che non si potranno rifiutare".

Kean in Nazionale?

"Non è giusto se la Nazionale ci punta, ha collezionato pochissime presenze. Non sarebbe rispettoso per gli altri attaccanti che giocano di più. Poi dovrà decidere Mancini, la cosa importante è che l'Italia si rialzi: noi siamo bravi in questo".