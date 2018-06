RMC SPORT - Di Palma: "Spero Perin alla Juve. Buffon deve continuare"

Fonte: Dal nostro inviato, Sebastian Donzella

© foto di Federico De Luca

In occasione di un Memorial giocato a Milazzo, l'ex preparatore dei portieri della Nazionale di Prandelli e storico collaboratore, Vincenzo Di Palma è intervenuto ai microfoni di RMC Sport:

Su Perin alla Juventus?

"Sto leggendo sui giornali che Perin potrebbe andare alla Juve, sono trattative che io non posso conoscere ma mi farebbe piacere perché è un ragazzo che ho conosciuto, abbiamo voluto con Prandelli in nazionale, infatti poi è venuto con noi ai Mondiale e spero per lui che questo accordo venga raggiunto".

Se sarà così, prenderà il posto di un certo Buffon che al Parma venne lanciato sempre da lei in prima squadra?

"Il famoso anno 1995... Mi ricordo che decidemmo di far giocare lui perché ci dava più garanzie, tutto qui, non voglio andare oltre perché chi l'ha lanciato o no diventa un romanzo. Il ragazzo allora aveva una buona base quindi aveva fatto un buon lavoro nel settore giovanile, dopo l'ho preso in prima squadra perché era un ragazzo promettente con delle grosse potenzialità, poi venne l'infortunio di Bucci e decidemmo di far giocare con lui, quindi la scelta fu azzeccata".

Decide con l'allor presidente Tanzi?

"Sì, con Tanzi".

Come fece questa scelta?

"Io lo conoscevo bene perché vidi qualche partita in Primavera poi dopo l'ho conosciuto perché è venuto in prima squadra, anzi lo abbiamo portato con noi nel ritiro precampionato in America poi quindi lui giocava con la Primavera ma si allenava in prima squadra poi dopo a dicembre avvenne l'infortunio di Bucci e decidemmo con il Cavalerie che voleva comprare due portieri, anzi voleva riprendere Ballotta e comprare Mondini e allora dissi 'Cavaliere, abbiamo un ragazzo interessante che si allena con noi con la Primavera, che è bravo...' e poi il presidente che era allora, Petraneschi disse che aveva visto tutte le partite ed era bravo. Mi disse: "Lei si prende questa responsabilità' e ma la presi, infatti in quella partita sono sempre stato con la sigaretta in mano".

Sulla Serie A che ritroverà anche il Parma?

"Mi ha fatto piacere la promozione del Parma in Serie A. Il Parma ha fatto storia, sono stati anni bellissimi. Io ho trascorso 12 anni stupendi, i primi 7 anni con Scala poi sono ritornato con Carmignani, con Beretta, poi abbiamo vinto tanti titoli, non possono che essere felice del Parma in Serie A e spero che rimanga a lungo".

Sul futuro di Buffon?

"Io mi auguro che lui torni a giocare, io ho sempre detto che finché un giocatore è motivato e sta bene fisicamente, perché deve smettere? Io l'ho visto bene, io l'ho visto bene fisicamente, è motivato e può continuare benissimo. Magari per vincere la Champions? Nel calcio e nella vita ci sta tutto, per cui può anche avvenire questo suo sogno".