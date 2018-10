RMC SPORT - Di Vaio: "Cambio modulo quando Orsolini giocherà dal 1'"

Fonte: Dal nostro inviato, Marco Vigarani

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Abbiamo 8-9 giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, dalla prossima settimana si ripenserà a quanto accaduto a Cagliari. Questa settimana servirà a chi c'è a mettere benzina nelle gambe". Parole e pensieri di Marco Di Vaio, dirigente del Bologna che ha analizzato il percorso degli emiliani.

Come valutate l'inizio di stagione?

"E' stato un inizio difficile e complicato nei primi quattro match, poi abbiamo vissuto una buonissima settimana dove abbiamo capito che la squadra ha dei valori. Adesso siamo alla ricerca della continuità, a Cagliari cercavamo proprio questo per arrivare alla sosta con entusiasmo, ma purtroppo è arrivato lo stop. Questo ko è un piccolo dramma interno, rimettere tutto in discussione, ma dobbiamo tornare subito a lavorare con la testa giusta".

Verrà cambiato modulo?

"Non penso, secondo me non è quello il problema. In questo momento fuori casa non abbiamo la stessa forza caratteriale e questo cambia parecchio. E' più un problema di interpretazione, non di modulo".

Come ti spieghi questo atteggiamento differente in trasferta?

"Bisogna continuare a lavorare giorno dopo giorno, bisogna lavorare soprattutto sulla questione psicologica".

Quale ruolo per Orsolini?

"Ha buonissime qualità ed è ancora molto giovane. L'altro giorno è entrato molto bene, altre volte ha fatto meno bene. Ha bisogno di continuità e di giocare, il mister lo sta gestendo bene e sta riuscendo a tirare fuori il meglio dalle sue potenzialità. Quando si valuterà di farlo giocare dall'inizio sicuramente il modulo sarà importante perché non ha caratteristiche ideali per il 3-5-2, ma per ora Inzaghi lo sta gestendo al meglio".

A gennaio il Bologna correrà ai ripari?

"Non possiamo parlare di mercato, non è giusto nei confronti di questa squadra e di questo progetto che è appena nato. Bisogna portare pazienza adesso, poi già dalla prossima sosta si può iniziare a fare qualche ragionamento in questo senso. In questo momento è prematuro, bisogna avere equilibrio e pazienza".