RMC SPORT - Diaconale: "De Vrij? Inter poco cortese"

Il portavoce della Lazio, Arturo Diaconale, è intervenuto nel pomeriggio di Rmc Sport ai microfoni di Maracanà per commentare le ultime parole di De Vrij, che dal ritiro della Nazionale ha ammesso che non avrebbe voluto giocare Lazio-Inter. Questo il suo intervento:

De Vrij era in una situazione psicologica di disagio: doveva giocare l'ultima gara contro la squadra in cui è entrato. L'Inter lo aveva messo in una condizione di difficoltà, poi parlandoci lo si è convinto a dare il suo contributo anche per solidarietà nei confronti dei compagni. Ha giocato ai suoi livelli, è stato sfortunato nell'episodio, dispiace di averlo perso ma i giocatori passano, la società resta.

L'Inter ha giocato sporco? Lazio messa spalle al muro?

Non è stato un gesto cortese. Tutti sapevano che De Vrij sarebbe passato all'Inter ma non in maniera così esplicita.



Reazioni ambiente Lazio alla mancata qualificazione?

C'è stato dispiacere per il modo in cui è andata la partita, che è stata dominata dai biancocelesti per buona parte del match. Allo stesso tempo è un dispiacere che non comporta alcuna deprimenda: si impreca contro la sfortuna e le circostanze avvenute nel corso del campionato, come arbitraggi e sviste arbitrali.

Mercato?

Dipende molto dall'abilità di Tare e Lotito, a prescindere da Milinkovic. Se dovesse arrivare un'offerta indecente sarà valutata, ma non sarà questo a determinare il mercato. Si punta a prescindere a rafforzare la squadra per competere per la Champions anche il prossimo anno, continuando anche con Inzaghi e anche con Milinkovic. Poi tutto può succedere...

Milinkovic alla Juve?

Non posso confermare nè smentire. Vedremo gli sviluppi del mercato. Lo stile della Lazio è quello di mantenere un silenzio operoso. Non ci sono annunci roboanti che molto spesso non sono seguiti da avvenimenti concreti; c'è un'attività silenziosa che produce risultati importanti.