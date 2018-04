RMC SPORT - Dida: “Milan in crescita, Gattuso può essere tecnico del futuro”

Fonte: Dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di Alberto Fornasari

Presente all'UEFA Match for Solidarity a Ginevra, l'ex portiere di Milan e Nazionale brasiliana Dida ha parlato al microfono di RMC Sport. “Qual è stata la parata più bella della mia carriera? Ne ho fatte tante nella mia vita, tante importanti. Ricordo quella contro l'Ajax a San Siro, molte anche in Nazionale”, le parole dell'ex calciatore che ha poi proseguito sul Milan: “Spero che possa tornare competitivo come in passato, anche se quest'anno abbiamo iniziato a vedere qualcosa di buono. Il Milan vuole vincere come quando c'ero io in campo, è in crescita ed è una situazione importante. Gattuso è arrivato e ha imposto la sua mentalità, spero che questo Milan possa crescere e anche vincere. Gattuso può essere un grande tecnico. Anche nel lungo periodo, può farcela. Se la Roma può vincere la Champions? E' in semifinale e vuol dire che è forte con la giusta mentalità, ha superato il Barcellona che credeva di andare già in finale. Non è stato così. Per il calcio italiano, se la Roma dovesse arrivare in fondo, sarebbe importante”.