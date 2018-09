RMC SPORT - Dimarco: "Non sapevo se esultare dopo undici anni all'Inter..."

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Sorride, Federico Dimarco, dopo il gol vittoria che ha condannato l'Inter a una sconfitta sulla carta inattesa. Il terzino del Parma ha parlato in zona mista dove lo attendevano anche i colleghi di FcInterNews.it e da RMC Sport. "Se mi sono reso conto del super gol fatto? No, ancora no. Me ne sto rendendo conto adesso. Mi dispiace averlo fatto all’Inter. Non so se sia destino o altro. Penso che sia un gol meritato con il lavoro. L'esultanza poco contenuta e Handanovic? Non sto a giudicare Handanovic perché è uno dei portieri più forti della Serie A. Rispetto all'esultanza, ho fatto gol e quando ho esultato non ci credevo nemmeno io. Non sapevo cosa fare, se magari non esultare. Ho fatto undici anni all’Inter, non sapevo se fosse giusto".