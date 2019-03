RMC SPORT - Dini: "Spalletti ha riportato la Champions a Milano"

Giulio Dini - avvocato che cura gli interessi del tecnico della Spal Leonardo Semplici - a RMC Sport 'Live Show':

Un giudizio sul lavoro di Semplici:

"Un lavoro straordinario. A cominciare dalle promozioni in serie per finire con la salvezza in A dello scorso anno. La squadra raramente ha delle pause, è un bel collettivo. La Spal, a prescindere dall'avversario, cerca sempre di fare il proprio gioco. La salvezza? È a +5 dalla terzultima, questo implica molta attenzione ma anche consapevolezza che ci sono tutte le carte per poter fare bene".

Su Spalletti e il caso Icardi:

"Il mister è un grandissimo professionista e uomo di campo. La sua preoccupazione principale è fare la squadra per la partita. È abituato a gestire al meglio il potenziale di cui dispone: ha gestito bene anche Totti a Roma. Icardi come centravanti non si può discutere".

Dicono che il suo futuro sia lontano da Milano...

"Non è un momento difficile. Non ricordo altri allenatori che di recente abbiano fatto meglio di Spalletti all'Inter. La Champions è tornata a Milano grazie a lui. È che siamo in una fase in cui dopo due sconfitte tutti vengono messi sotto processo. Questa pressione non aiuta lo staff a lavorare".