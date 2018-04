RMC SPORT - Dionigi: “Napoli, punterei su Mertens contro la Juventus”

© foto di Sandro Veglia

Davide Dionigi, ex attaccante del Napoli, ha parlato attraverso le frequenze di RMC Sport della gara di domani sera contro la Juventus. “Se il Napoli dovesse perdere, il campionato sarebbe finito. Il pari non servirebbe a molto. È una gara fondamentale, anche se la Juve - dal punto di vista delle pressioni - ha molto più da perdere. Il Napoli si gioca tutto, forse paradossalmente è più libero dal punto di vista mentale”, le parole di Dionigi che ha poi parlato della sfida tra Sarri e Allegri: “Sarri fa giocare quasi sempre gli stessi, la Juve può permettersi di non fare questo ma anche perché ha qualcosa in più in termini di rosa. Il Napoli, invece, fa affidamento maggiormente su 12-13 elementi”.

Chi schiererebbe tra Milik e Mertens nel tridente azzurro? “Andrei sul sicuro, il Napoli ha schierato i tre piccoletti e potrebbero dare fastidio alla Juve, Milik sta bene ma io farei affidamento sui tre attaccanti veloci”.

Milik è tornato dopo due lunghi infortuni, ma Sarri ha sempre preferito Mertens. “Il polacco ha bisogno di giocare, anche se il suo infortunio ha rappresentato un po' la 'fortuna' del Napoli. Sarri ha così scoperto Mertens centravanti”.