RMC SPORT - Dionigi: "EL, Napoli ha bisogno di vincere un trofeo"

Davide Dionigi, ex giocatore anche di Napoli e Sampdoria e oggi allenatore, a RMC Sport Live Show ha parlato di tanti temi: "Il Napoli ha bisogno di vincere un trofeo quindi dovrà almeno arrivare in finale di Europa League. A questo punto il Napoli deve concentrare tutto su questa competizione visto che ormai il campionato è andato e in Serie A magari Ancelotti potrà concentrarsi più sugli esperimenti. I napoletani hanno bisogno di vincere qualcosa. La differenza con la Juventus sta nell'organico perché i bianconeri hanno una rosa molto competitiva dunque il Napoli dovrà cercare di completare la rosa di Ancelotti".

Roma, per Di Francesco sarà una partita da dentro o fuori domani?

"I risultati nel calcio sono tutto e dunque anche per Di Francesco domani potrebbe essere una gara cruciale per il suo futuro a Roma. La piazza è esigente e pretende di più di quanto fatto sino ad ora, anche se va detto che questa Roma è meno forte di quella dell'anno scorso. Come detto, però, contano solo i risultati nel calcio".

Sei anche ex viola ma a Firenze eri chiuso da Batistuta?

"Sì arrivavo dalla Serie B e non si sapeva se Bati sarebbe tornato o no. Dovevo partire io poi Batistuta tornò e giocò lui. Fu comunque un'esperienza bella. Chiesa? Penso che è un giocatore con potenzialità impressionanti e vorrei vederlo in club che facciano la Champions League. Deve migliorare certi aspetti caratteriali, a livello di personalità. Chiesa può diventare un campione con la maturazione e questa esperienza potrà arrivare solo in un club in cui il livello si potrà alzare rispetto alla Fiorentina. Chiesa sarà comunque importante anche per il futuro dell'Italia. La Nazionale avrebbe bisogno di tanti Chiesa".

Europa League, quale squadra secondo te è più avanti?

"L'Atalanta perché oggi Gasperini è il prototipo del calcio moderno. E' l'espressione più innovativa del nostro calcio e sta raccogliendo i frutti della sua carriera. L'Atalanta può essere la sorpresa finale. Quagliarella? E' un esempio bello da seguire anche per i giovani che si approcciano al calcio".

Che pensi della carriera di Antonino Barillà?

"Avrebbe meritato prima un'occasione ma il calcio è strano e questo discorso vale anche per gli allenatori. Già quando l'ho allenato io Barillà aveva doti importanti sia tecniche che fisiche. Le storie come queste fanno bene al calcio perché vuol dire che l'occasione può arrivare per tutti. Barillà non ha mai mollato ed è giusto che sia stato premiato".