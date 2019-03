© foto di Sandro Veglia

Davide Dionigi, ex giocatore anche di Napoli e Sampdoria e oggi allenatore, a RMC Sport Live Show ha parlato anche del futuro di Eusebio Di Francesco sulla panchina della Roma: "I risultati nel calcio sono tutto e dunque anche per Di Francesco domani (ogg NdR) potrebbe essere una gara cruciale per il suo futuro a Roma. La piazza è esigente e pretende di più di quanto fatto sino ad ora, anche se va detto che questa Roma è meno forte di quella dell'anno scorso. Come detto, però, contano solo i risultati nel calcio".