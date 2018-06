RMC SPORT - Diritti tv, nuovi pacchetti basati sulle fasce orarie: i dettagli

Fonte: dall'inviato in Lega Serie A Alessandro Rimi

I nuovi pacchetti per i diritti tv per la Serie A 2018/21 (a breve visibili sul sito ufficiale della Lega Serie A) si fondano su una forte esclusiva, andando così a penalizzare le TV in chiaro. Queste, infatti, potranno trasmettere i gol del weekend di Serie A solamente dopo le ore 22.00 di domenica. Quanto agli operatori digitali, l’attesa si riduce a tre ore dopo il termine delle partite. L’idea è quella di stimolare gli operatori digitali a comprare gli highlights. Chiusa la porta pure agli eventi live sui siti degli scommettitori. Le scelte quindi non saranno più condizionate dalle squadre, ma dalle fasce orarie. Salvo accordi commerciali tra operatori, non sarà quindi possibile vedere la stessa gara attraverso due o più broadcaster. Tutto come già avviene nei principali paesi europei. L'obiettivo, a livello economico, resta quello dei 1,1 miliardi di euro.