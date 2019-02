RMC SPORT - Domini: "Se la Lazio vince mette paura a tutti"

Sergio Domini, ex giocatore anche della Lazio, a RMC Sport Live Show è intervenuto nel corso del primo tempo di Lazio-Empoli, anticipo di Serie A: "La Lazio deve cercare di vincere la partita ma l'Empoli è una provinciale di lusso ed è sempre difficile da affrontare. La Lazio deve vincere anche in chiave Champions League perché in caso di tre punti può far paura a tutti. In palio ci sono punti importanti per entrambe le squadre. La Lazio ha le qualità per vincere ma non è una gara facile".

Lazio stasera priva di Immobile e Luis Alberto. Che pensi di queste assenze?

"Immobile è un riferimento importante e lo stesso vale per Luis Alberto ma la Lazio ha le capacità per sopperire a queste assenze. La società ha lavorato bene e credo che i biancocelesti abbiano le carte in regola per portare a casa il risultato".

Hai giocato anche nella Roma, che pensi della situazione dei giallorossi?

"De Rossi è uno che sposta gli equilibri della squadra soprattutto per la personalità che ha. E' un recupero importante. Al di là di questo io mi diverto sempre a veder giocare la Roma. Si vedono sempre delle belle partite, poi ci sta che sia un periodo un po' negativo ma la squadra ha tutto per far bene. Di Francesco è uno dei migliori in circolazione e riesce a passar sopra le tante pressioni di Roma abbastanza bene".

Lotta per non retrocedere vede coinvolta anche la SPAL?

"Io sono cresciuto nella SPAL e sarò sempre riconoscente alla piazza. In chiave salvezza secondo me la SPAL ha qualcosa in più delle altre e non dimentichiamoci che ha 5 punti sulla zona retrocessione. Il Bologna a Milano mi è piaciuto molto ma credo che ci siano almeno 4 o 5 squadre che si giocheranno la salvezza fino in fondo".

Centrocampisti giovani: Zaniolo, Barella, Tonali. Chi ti piace di più?

"Siamo messi bene per il futuro. Soprattutto per quanto riguarda Zaniolo, ha grande personalità e non ha paura di niente. Gioca a Roma, con grandi pressioni. Credo sia il giovane emergente più importante del nostro panorama calcistico. Tonali è interessante ma tra Serie B e Serie A c'è grande differenza. Penso che l'Italia a livello giovanile è messa molto bene ma bisogna credere su questi giovani".