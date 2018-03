RMC SPORT - Dossena: "Italia patata bollente. Di Biagio? Solo un traghettatore"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

Raggiunto da RMC Sport a un evento benefico dell'AIRC ad Alassio, Beppe Dossena commenta la sconfitta dell'Italia contro l'Argentina di ieri sera: "Non dimentichiamoci che sono passati pochi mesi dalla non qualificazione, non può essere avvenuto niente di straordinario. Ci vuole pazienza e ci vogliono tante idee: il lavoro enorme, serve testa, cuore, passione. Sennò faremo fatica".

Chi vedrebbe bene come ct?

"Mi sembra evidente che Di Biagio sia un traghettatore. Non so cosa gli abbiano detto, spero che siano stati chiari e onesti. Poi si cadrà in piedi: i candidati di cui si parla hanno tutti qualità ed esperienza. Bisogna capire chi ha voglia di prendere la patata bollente. Le qualità della nazionale non consentono di vincere, l'importante è che si parta da un allenatore che ha idee".

La Sampdoria sogna l'Europa League.

"Sta facendo una stagione straordinaria, con alti e bassi. È una squadra divertente, che può mettere in difficoltà squadre più attrezzate. Se riuscisse a trovare un equilibrio tra le partite penso che potrebbe togliersi delle soddisfazioni".