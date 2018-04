RMC SPORT - Dossena: "Ljajic talento. Scudetto? Scontro diretto decisivo"

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

© foto di Andrea Pasquinucci

L'ex giocatore del Torino Giuseppe Dossena, presente alla Hall of Fame del calcio italiano a Firenze, ha parlato così a RMC Sport del riscatto dei granata, della corsa Scudetto e degli impegni in Champions di Juve e Roma: "Speriamo che il Torino abbia trovato la strada giusta. La vittoria contro l'Inter è un buon risultato e conferma l'andamento delle ultime partite, i granata ora hanno maggiore equilibrio e anche un po' di fortuna. Ljajic? Credo che la carriera sportiva e le qualità di Ljajic vadano di pari passo. Parliamo di un grandissimo talento, ma molto discontinuo. Sarebbe la fortuna di molti club, perché ha capacità straordinarie. Torino in Europa League? Tutto è possibile, i punti ci sono. Chi ha voglia e chi ci crede può raggiungere questo traguardo. Scudetto? Apparentemente si deciderà tutto nello scontro diretto, ma Juve e Napoli non dovranno perdere punti per strada. Lo scontro diretto diventa fondamentale soprattutto per gli azzurri. Italiane in Champions? Sarà dura passare per Juve e Roma, ma anche in passato ci sono state delle rimonte impossibili. Sarebbe molto importante andare avanti, ma sembra che la corsa del calcio italiano sia finita".